Photored addio | c' eravamo tanto odiati Via 33 impianti dopo 18 anni e migliaia di sanzioni perché non sono a norma di legge

OSIMO - Finisce l'era dei photored che, ormai nel lontano 2004, fecero migliaia di multe per auto passate sotto le lanterne a velocità eccessive. La Osimo Servizi sta rimuovendo in questi ...

OSIMO - Finisce l'era dei tanto odiati photored che, ormai nel lontano 2004, fecero migliaia di multe per auto passate sotto le lanterne a velocità eccessive. La Osimo Servizi sta rimuovendo in questi giorni quasi tutti gli impianti ... Il 2022, in ogni caso, sarà l'anno in cui gli erbesi potranno dire addio al photored: all'incrocio di Casiglio la Provincia di Como realizzerà la tanto attesa rotatoria, che metterà fine alle multe e ...