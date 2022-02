"Perché Salvini non può esultare". Scanzi oltre il ridicolo: come se ne esce sullo stato di emergenza. Gaffe in diretta? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E a Otto e Mezzo, nella puntata di mercoledì 23 febbraio in onda su La7, non poteva mancare Andrea Scanzi. In collegamento con Lilli Gruber nel giorno in cui Mario Draghi ha annunciato la fine dello stato di emergenza per il 31 marzo, il giornalista si scaglia contro Matteo Salvini. La sua colpa? Quella di aver applaudito alla decisione del premier. "Il leader della Lega non può esultare, voleva riaprire tutto". Secondo la firma del Fatto Quotidiano, l'ex ministro non poteva festeggiare Perché le dichiarazioni del presidente del Consiglio sono ben lontane dal "riapriamo tutto". Infatti Scanzi è scivolato in un piccolo errore. Il leader leghista non ha esultato per il "liberi tutti", ma per l'abolizione dello stato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E a Otto e Mezzo, nella puntata di mercoledì 23 febbraio in onda su La7, non poteva mancare Andrea. In collegamento con Lilli Gruber nel giorno in cui Mario Draghi ha annunciato la fine dellodiper il 31 marzo, il giornalista si scaglia contro Matteo. La sua colpa? Quella di aver applaudito alla decisione del premier. "Il leader della Lega non può, voleva riaprire tutto". Secondo la firma del Fatto Quotidiano, l'ex ministro non poteva festeggiarele dichiarazioni del presidente del Consiglio sono ben lontane dal "riapriamo tutto". Infattiè scivolato in un piccolo errore. Il leader leghista non ha esultato per il "liberi tutti", ma per l'abolizione dellodi ...

