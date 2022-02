Perché la sinistra è da sempre contraria ai referendum (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La tradizione comunista è sempre stata antireferendaria, per un’avversione strutturale all’idea che la modifica legislativa, sia pur solo per via di abrogazione, sia sottratta all’esclusiva monopolistica del sistema partitico-rappresentativo. Ho scritto, volutamente, “partitico-rappresentativo” anziché “politico-rappresentativo”, Perché l’esperimento referendario restituisce ai cittadini una facoltà di intervento che revoca l’inevitàbilità dell’interposizione partitica, e quell’effetto restitutorio obbliga i partiti a fare politica piuttosto che a essere politica, cioè a rimanere partiti la cui politica è essere partiti. Il che, se riguardava, sia pur in misura diversa, il complesso dei partiti politici, massimamente valeva per quello che più di tutti gli altri era impostato a confondere la propria politica con la propria sussistenza, cioè appunto il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La tradizione comunista èstata antireferendaria, per un’avversione strutturale all’idea che la modifica legislativa, sia pur solo per via di abrogazione, sia sottratta all’esclusiva monopolistica del sistema partitico-rappresentativo. Ho scritto, volutamente, “partitico-rappresentativo” anziché “politico-rappresentativo”,l’esperimento referendario restituisce ai cittadini una facoltà di intervento che revoca l’inevitàbilità dell’interposizione partitica, e quell’effetto restitutorio obbliga i partiti a fare politica piuttosto che a essere politica, cioè a rimanere partiti la cui politica è essere partiti. Il che, se riguardava, sia pur in misura diversa, il complesso dei partiti politici, massimamente valeva per quello che più di tutti gli altri era impostato a confondere la propria politica con la propria sussistenza, cioè appunto il ...

