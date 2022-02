Pensioni marzo 2022: pagamento anticipato, accredito e novità sul cedolino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come vi abbiamo anticipato nel nostro ultimo articolo, anche per il mese di marzo 2022 il pagamento delle Pensioni è anticipato per chi deve ritirarle in posta. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta dal Covid infatti, il pagamento sarà scaglionato su più giornate in modo da evitare assembramenti negli uffici postali e garantire la sicurezza dei pensionati e dei lavoratori. Si parte oggi 23 febbraio con i cognomi dalla lettera A alla lettera B, vediamo di seguito tutto il calendario completo con le date e le novità sull’accredito e sul cedolino. pagamento Pensioni marzo 2022: anticipato da oggi 23 febbraio in posta: calendario e ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come vi abbiamonel nostro ultimo articolo, anche per il mese diildelleper chi deve ritirarle in posta. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta dal Covid infatti, ilsarà scaglionato su più giornate in modo da evitare assembramenti negli uffici postali e garantire la sicurezza dei pensionati e dei lavoratori. Si parte oggi 23 febbraio con i cognomi dalla lettera A alla lettera B, vediamo di seguito tutto il calendario completo con le date e lesull’e sulda oggi 23 febbraio in posta: calendario e ...

