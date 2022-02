Pensioni: aumenti da marzo e pagamento anticipato, il calendario (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ci sono delle importanti novità in merito alle Pensioni, con aumenti previsti anche a marzo 2022, aumenti determinati dalla rivalutazione e dalla perequazione, ormai consuetudine a cui ci siamo abituati ogni anno. Proprio l’Inps ha pubblicato le tabelle nelle quali si evincono le modifiche degli assegni previdenziali a inizio 2022, causati dagli adeguamenti al costo della vita. Dal 1° gennaio 2022 gli aumenti sono stati determinati dal sistema delle rivalutazione, mentre da fine febbraio l’importo sarà ulteriormente adeguato alla percentuale di variazione (1,7%). Nel 2022 è tornato anche il sistema a 3 scaglioni (Legge 388/2000), che prevede un indice di rivalutazione al 100% per assegni fino a 4 volte il minimo, al 90% per assegni tra 4 e 5 volte il minimo e al 75% per trattamenti a 5 volte il ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ci sono delle importanti novità in merito alle, conprevisti anche a2022,determinati dalla rivalutazione e dalla perequazione, ormai consuetudine a cui ci siamo abituati ogni anno. Proprio l’Inps ha pubblicato le tabelle nelle quali si evincono le modifiche degli assegni previdenziali a inizio 2022, causati dagli adeguamenti al costo della vita. Dal 1° gennaio 2022 glisono stati determinati dal sistema delle rivalutazione, mentre da fine febbraio l’importo sarà ulteriormente adeguato alla percentuale di variazione (1,7%). Nel 2022 è tornato anche il sistema a 3 scaglioni (Legge 388/2000), che prevede un indice di rivalutazione al 100% per assegni fino a 4 volte il minimo, al 90% per assegni tra 4 e 5 volte il minimo e al 75% per trattamenti a 5 volte il ...

Advertising

AcerboLivio : Aumenti pensioni da marzo: ecco i nuovi importi – Silenzi e Falsità - Boffa51 : @fattoquotidiano Dovresti parlare di ex ASSEGNI SOCIALI ad € 1.000,del prezzo del gas,degli aumenti di tutto, trann… - infoitinterno : Pensioni, tutti gli aumenti di marzo 2022: tabella - RobertoBlumett1 : Tutti fanno vedere in tv aumenti delle bollette energetiche e aumento dei prezzi al consumo ma nessuna com preso La… - NoGrimPass : Un fiume di denaro parte dall'Italia (come da tanti altri Stati) verso bigpharma. Un rivolo finisce nelle tasche de… -