Pedullà | “La verità su Belotti al Napoli” Giuntoli punta anche Bremer

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Andreapronto a lasciare il Torino a fine contratto, l’attaccante piace a tanti club italiani. Ma persi parladi un futuro in MLS al fianco di Insigne al Toronto. Le notizie che arrivano oltreoceano parlano di un interessamento concreto da parte del club canadese, che sogna di poter schierare la coppia d’attacco della Nazionale italiana di calcio. Secondo quanto riferisce Alfredo, esperto di calciomercato, di Sportitalia la vere priorità disi chiama Milan. L’attaccante a 28 anni spera nel salto di qualità, che poteva arrivare qualche anno addietro ma Cairo chiese 100 milioni di euro ed il suo trasferimento non si è mai concretizzato. Al Milan piacemailha sondato il terreno per il ...