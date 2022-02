Patto per la casa, affitti congelati per altri tre anni. Accordo tra Comune, proprietari e inquilini contro l'emergenza abitativa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) PESARO - Canoni abitativi: confermate cedolare secca ridotta al 10% e Imu abbassata dal 10,6 al 5,25 per mille per i proprietari. Contratti d' affitto che non subiranno rincari per altri tre anni. Una ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) PESARO - Canoni abitativi: confermate cedolare secca ridotta al 10% e Imu abbassata dal 10,6 al 5,25 per mille per i. Contratti d' affitto che non subiranno rincari pertre. Una ...

Advertising

TeresaBellanova : Non ho mai fatto la vittima ma la mia vita è stata stravolta per insulti e minacce che ho dovuto subire solo per av… - PaoloSimoniAir : @Libero_official Esatto! Fu l’unica volta che l’URSS uscì dai territori del patto dì Varsavia, gli USA hanno pianta… - stefanolandi17 : @luigidimaio Consiglierei di spostare in massa tutto il gruppo politico del @Mov5Stelle e stabilire un avamposto di… - pasdran : @MarcoRizzoPC Non esiste più il 'Patto di Varsavia' se esistesse gli USA fomenterebbero la CIA per far rovesciare i… - Mr_SbOrNiA : @jaykabal @Antoduenew @Ussignur_ @jacopo_iacoboni Vacci tu in guerra per quei 4 pagliacci che stanno al governo e v… -