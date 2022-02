Pattinaggio artistico: una contaminazione da una crema dietro il caso di Laura Barquero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nuovi sviluppi sul caso di Laura Barquero, atleta spagnola in gara nelle coppie di Pattinaggio artistico a Pechino 2022 che ha fallito un test antidoping proprio durante la rassegna a cinque cerchi, in occasione del segmento più breve. Stando a quanto riporta il Marca, principale quotidiano sportivo spagnolo, sembra che la causa della positività della pattinatrice sia dovuto all’uso di una crema, il trofodermin, utilizzata per curare un taglio tra due dita avvenuto a causa della lama, fattore che giustificherebbe dunque la presenza nelle urine di metaboliti del clostebol, la sostanza vietata. Casi come questi vengono solitamente considerati come doping accidentale ma non esenti da sanzione. Barquero è difesa dall’avvocato Gorka Villar che, in queste ore, sta valutando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nuovi sviluppi suldi, atleta spagnola in gara nelle coppie dia Pechino 2022 che ha fallito un test antidoping proprio durante la rassegna a cinque cerchi, in occasione del segmento più breve. Stando a quanto riporta il Marca, principale quotidiano sportivo spagnolo, sembra che la causa della positività della pattinatrice sia dovuto all’uso di una, il trofodermin, utilizzata per curare un taglio tra due dita avvenuto a causa della lama, fattore che giustificherebbe dunque la presenza nelle urine di metaboliti del clostebol, la sostanza vietata. Casi come questi vengono solitamente considerati come doping accidentale ma non esenti da sanzione.è difesa dall’avvocato Gorka Villar che, in queste ore, sta valutando ...

Advertising

romi_andrio : RT @Eurosport_IT: Nuova tegola doping nel pattinaggio di figura dopo il caso Kamila Valieva ?????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Olym… - annjosiah : RT @fisritalia: Vi auguriamo un buon lunedì facendovi riascoltare il primo singolo della nostra campionessa di #pattinaggio artistico Giada… - Nicola89144151 : Sci di Fondo (50 Km M) 3.220.000 Audience Media: Sci di Fondo 2.198.000 Sci Alpino 2.667.000 Slittino 2.810.000 Pa… - SimoneBarbieri2 : @simonesalvador @Nicola89144151 Ricordo il pattinaggio artistico in prima serata che faceva numeri pazzeschi. E con… - _emotionalrain : Tessa Virtue posta un video di 5 secondi in cui pattina sul ghiaccio (non pattinaggio artistico, proprio pattina no… -