Parrucci: spazi Liceo Nomentano, al lavoro per soluzione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – “Siamo concentrati nel trovare una soluzione di spazi al Liceo ‘Nomentano’. In questi giorni mi sono incontrato con il Presidente Paolo Emilio Marchionne e la Vice Presidente Paola Ilari del III Municipio ed insieme stiamo verificando tutte le possibilità all’interno del territorio municipale.” “Ho informato il Sindaco Gualtieri che si è reso disponibile a monitorare eventuali altre disponibilità di spazi e assieme al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Rocco Pinneri, abbiamo condiviso di non tralasciare nessuna ipotesi che potrebbe agevolare il percorso di soluzione del problema. Siamo consapevoli della difficoltà e dei tempi ristretti, ma ci stiamo impegnando tutti con ogni mezzo per venire incontro alle famiglie e agli studenti”. Così in un comunicato Daniele ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – “Siamo concentrati nel trovare unadial’. In questi giorni mi sono incontrato con il Presidente Paolo Emilio Marchionne e la Vice Presidente Paola Ilari del III Municipio ed insieme stiamo verificando tutte le possibilità all’interno del territorio municipale.” “Ho informato il Sindaco Gualtieri che si è reso disponibile a monitorare eventuali altre disponibilità die assieme al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Rocco Pinneri, abbiamo condiviso di non tralasciare nessuna ipotesi che potrebbe agevolare il percorso didel problema. Siamo consapevoli della difficoltà e dei tempi ristretti, ma ci stiamo impegnando tutti con ogni mezzo per venire incontro alle famiglie e agli studenti”. Così in un comunicato Daniele ...

Advertising

LavoroLazio_com : Liceo Nomentano, Parrucci: 'Abbiamo trovato situazione complessa, ora al lavoro per soluzioni' “C'è un problema di… - LavoroLazio_com : Città metropolitana Roma, Parrucci all'Istituto Gassman: 'Sinergia con Municipio XIV per nuovi spazi e messa in sic… -