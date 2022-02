Parma-Spal: probabili formazioni e in tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gara valida per la 26esima giornata del campionato di Serie B 2021/22. Prosegue il momento difficile degli emiliani che, pur avendo conquistato un punto prezioso nel turno precedente sul campo della capolista Pisa, non vincono da tre partite stazionando nei bassifondi della classifica. I ferraresi, invece, sono tornati alla vittoria schiantando alla Ternana e distano soli due punti proprio dai gialloblu. Chi vince potrebbe allontanarsi quasi definitivamente dalla zona playout. Parma-Spal si giocherà sabato 26 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Tardini. Parma-Spal: come scenderanno in campo le due squadre? I padroni di casa si affideranno al 3-4-1-2 che vedrà Buffon in porta, linea difensiva con Osorio, Danilo e Cobbaut. A centrocampo Bdernabe, Juric, Rispoli e Vasquez. In avanti, Man alle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gara valida per la 26esima giornata del campionato di Serie B 2021/22. Prosegue il momento difficile degli emiliani che, pur avendo conquistato un punto prezioso nel turno precedente sul campo della capolista Pisa, non vincono da tre partite stazionando nei bassifondi della classifica. I ferraresi, invece, sono tornati alla vittoria schiantando alla Ternana e distano soli due punti proprio dai gialloblu. Chi vince potrebbe allontanarsi quasi definitivamente dalla zona playout.si giocherà sabato 26 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Tardini.: come scenderanno in campo le due squadre? I padroni di casa si affideranno al 3-4-1-2 che vedrà Buffon in porta, linea difensiva con Osorio, Danilo e Cobbaut. A centrocampo Bdernabe, Juric, Rispoli e Vasquez. In avanti, Man alle ...

