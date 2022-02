Papa Francesco lancia l'appello ai laici: “Il 2 marzo digiuno contro la guerra” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Mi rivolgo anche ai non credenti per un mercoledì delle ceneri dedicato alla preghiera per fermare le armi”. Ma le chiese ortodosse non amano interferenze. Il presidente della Cei: “La non violenza diventi prassi politica” Leggi su repubblica (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Mi rivolgo anche ai non credenti per un mercoledì delle ceneri dedicato alla preghiera per fermare le armi”. Ma le chiese ortodosse non amano interferenze. Il presidente della Cei: “La non violenza diventi prassi politica”

Advertising

CarloVerdelli : Niente serve a fermare una guerra in marcia. Ma la proposta di Papa Francesco per un digiuno mondiale, il 2 marzo,… - lapoelkann_ : Per il benessere dell’umanità non c’è valore più importante della VITA. Da ebreo aderisco al digiuno promosso dal S… - Agenzia_Ansa : L'appello del Papa sulla crisi ucraina: 'Tutte le parti coinvolte - dice Francesco - si astengano da ogni azione ch… - la_gallerista : RT @Tremenoventi: Anch’io vorrei affrontare i problemi come Papa Francesco: tensioni Russia Ucraina? Giorno di digiuno. Pandemia? Giorno di… - lavocedialba : Appello di papa Francesco: “Il 2 marzo giornata di preghiera e digiuno per la pace” -