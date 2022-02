Pamela Mastropietro, la Cassazione conferma l’ergastolo per Oseghale. Nuovo processo per violenza sessuale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per il pusher 32enne Innocent Oseghale, accusato dell’omicidio di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni romana che era stata uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio del 2018. L’imputato, attualmente detenuto nel carcere di Forlì, è stato condannato all’ergastolo in primo e in secondo grado: è stata confermata definitivamente le responsabilità di Oseghale per l’omicidio. I giudici hanno invece annullato la sentenza di appello riguardante il reato di violenza sessuale e ha disposto che limitatamente a questa contestazione si terrà un Nuovo processo a Perugia. La vittima si era allontanata da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Corte dihato la condanna alper il pusher 32enne Innocent, accusato dell’omicidio di, la ragazza di 18 anni romana che era stata uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio del 2018. L’imputato, attualmente detenuto nel carcere di Forlì, è stato condannato alin primo e in secondo grado: è statata definitivamente le responsabilità diper l’omicidio. I giudici hanno invece annullato la sentenza di appello riguardante il reato die ha disposto che limitatamente a questa contestazione si terrà una Perugia. La vittima si era allontanata da una ...

