Pamela Mastropietro, cassazione conferma la condanna per omicidio a Oseghale. Annullata quella per stupro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La corte di cassazione ha confermato la condanna per Innocent Oseghale nel caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che il 30 gennaio 2018 è stata violentata, uccisa e fatta a pezzi. Oseghale è stato condannato all’ergastolo dal tribunale di Ancona, per omicidio volontario con l’aggravante di violenza sessuale e distruzione e occultamento di cadavere. La nuova sentenza però non ha confermato quella per il reato di violenza sessuale che ha spinto Pamela Mastropietro: la condanna della cassazione La corte di cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Innocent ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La corte dihato laper Innocentnel caso di, la 18enne romana che il 30 gennaio 2018 è stata violentata, uccisa e fatta a pezzi.è statoto all’ergastolo dal tribunale di Ancona, pervolontario con l’aggravante di violenza sessuale e distruzione e occultamento di cadavere. La nuova sentenza però non hatoper il reato di violenza sessuale che ha spinto: ladellaLa corte dihato laall’ergastolo per Innocent ...

