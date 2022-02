Pamela, la Cassazione: nuovo processo per la violenza sessuale. Le urla della madre contro lo Stato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Sono 4 anni che aspetto giustizia“, ha urlato, visibilmente scossa, Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro, fuori dalla Cassazione, dopo la decisione della Suprema Corte di disporre un nuovo processo, solo in merito all’aggravante della violenza sessuale nei confronti di Innocent Oseghale, il nigeriano accusato dell’omicidio della 18enne romana. “Ammazzano, violentano, fanno a pezzi e lo Stato italiano non fa nulla” si sfoga ancora la mamma di Pamela allontanandosi da piazza Cavour. È stata una delusione cocente quella della mamma di Pamela presa in contropiede dalla decisione dei giudici dopo che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Sono 4 anni che aspetto giustizia“, hato, visibilmente scossa, Alessandra Verni, ladiMastropietro, fuori dalla, dopo la decisioneSuprema Corte di disporre un, solo in merito all’aggravantenei confronti di Innocent Oseghale, il nigeriano accusato dell’omicidio18enne romana. “Ammazzano, violentano, fanno a pezzi e loitaliano non fa nulla” si sfoga ancora la mamma diallontanandosi da piazza Cavour. È stata una delusione cocente quellamamma dipresa inpiede dalla decisione dei giudici dopo che ...

EnzochiariMaggi : Omicidio Pamela Mastropietro, Cassazione conferma condanna per Oseghale - livic751 : RT @davepollak888: per non dimenticare la povera Pamela e la violenza che l'ha uccisa e di cui solo una lurida bestia poteva essere capace… - telodogratis : Pamela: la Cassazione conferma la condanna per Oseghale - franco_misci : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Mastropietro, mamma di Pamela è amareggiata: 'Un supplizio' #pamela #marcovalerioverni #cassazione #innocent… - patrizi98471293 : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Mastropietro, mamma di Pamela è amareggiata: 'Un supplizio' #pamela #marcovalerioverni #cassazione #innocent… -