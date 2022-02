Pallanuoto, Champions League 2022: AN Brescia-VK Novi Beograd 13-16. I Campioni d’Italia incappano nella prima sconfitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Incappa nella prima sconfitta europea della stagione il Brescia nella prima fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nella decima giornata del Girone A, i Campioni d’Italia vengono battuti in casa per 13-16 dai serbi del VK Novi Beograd, compagine che ospiterà la Final Eight ad inizio giugno. In favore dei lombardi il primo quarto di gara, chiuso sullo 4-3, poi i Campioni d’Italia conservano il vantaggio arrivando a metà gara sull’8-7. nella terza frazione il Brescia subisce l’aggancio da parte degli ospiti sul 11-11, infine nell’ultimo quarto i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Incappaeuropea della stagione ilfase a gironi della2021-didecima giornata del Girone A, ivengono battuti in casa per 13-16 dai serbi del VK, compagine che ospiterà la Final Eight ad inizio giugno. In favore dei lombardi il primo quarto di gara, chiuso sullo 4-3, poi iconservano il vantaggio arrivando a metà gara sull’8-7.terza frazione ilsubisce l’aggancio da parte degli ospiti sul 11-11, infine nell’ultimo quarto i ...

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto #ChampionsLeague Sconfitta interna per #Brescia - genovatoday : La Pro Recco vola alle Final Eight di Champions League - peterkama : Pallanuoto, Champions League 2022: Pro Recco-OSC Budapest 17-14. Campioni d’Europa qualificati alla Final Eight - TuttoQuaNews : RT @GdB_it: Pallanuoto: l’An ritrova la Champions, Novi da battere - GdB_it : Pallanuoto: l’An ritrova la Champions, Novi da battere -