Palermo | gli anziani vogliono riprendersi il loro Auditorium Il sindaco Orlando li ascolti!

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, fondato dal Beato Giuseppe Puglisi, dopo aver custodito per circa 20 anni l’comunale Giuseppe Di Matteo, il 22/10/2020 lo ha riconsegnato alle risorse immobiliari del Comune di. Uno dei tantissimi servizi che il Centro offriva agli abitanti della città died in particolare a quelli della II circoscrizione, presso l’, era quello rivolto a circa 100. All’interno dello stesso gliorganizzavano spettacoli teatrali, visionavano film, partecipavano a corsi di computer, di ceramica, organizzavano le sfilate e le feste di carnevale, prendevano parte ad eventi ed occasioni di confronto con i giovani etc etc. Ebbene, da più di 1 anno l’immobile è abbandonato a se stesso e ad oggi versa in una ...