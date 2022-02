Pagelle Svezia Italia femminile | Serturini sfortunata | Bonansea spicca VOTI

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) I top e flop e ialle protagoniste del match valido per la finale dell’Algarve Cup 2022:Ledelle protagoniste del match tra, valido per la finale di Algarve Cup. TOP:, Giacinti FLOP:(4–3-3): Giuliani 6; Lenzini 6 (80? Orsi SV), Gama 6.5, Linari 6.5, Di Guglielmo 6.5; Rosucci 6 (57? Giugliano 6), Galli 6 (64? Cernoia 6), Caruso 6; Bergamaschi 5.5 (80? Glionna 6), Giacinti 7(57? Girelli 6),7 (57?5.5). Ct. Bertolini 6.5 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Svezia

Calcio News 24

In questo torneo tre squadre sono un gradino sopra tutte: Canada,e Gran Bretagna. Alle loro spalle uno stuolo di compagini in lotta per il quarto posto che consente l'accesso alla semifinale. ...Stefania Constantini e Amos Mosaner (curling), 9 : estasianti. Battono anche Cina e, pur giocando un pizzico deconcentrati rispetto alle prime apparizioni: inevitabile con la qualificazione già in cassaforte. Vincono il round robin con un turno d'anticipo e domani si ...14.15 Vince la Svezia la competizione approfittando dell’errore sul dischetto di Serturini nel sesto rigore. Italia che perde ma che ha avuto la possibilità di vincere sul campo prendendo la traversa ...(L Football - Il Magazine del Calcio Femminile) Ne parlano anche altri giornali Le lusitane hanno sconfitto nella prima partita la Norvegia, mentre la Svezia ha ottenuto la vittoria a tavolino contro ...