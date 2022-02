Padel, la nuova passione degli italiani: boom di praticanti e strutture (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non chiamatela più moda, perché il Padel sta diventando progressivamente una cosa serie. Una passione, uno sport accessibile per tutti e praticato da moltissimi (nuovi) appassionati in tutto il nostro Paese. In Italia stanno fioccando, in questo ultimo periodo, le strutture sportive atte ad ospitare il “fratello minore” del più antico e conosciuto tennis ed i giocatori si moltiplicano di giorno in giorno. I numeri, come in ogni campo, difficilmente mentono e quelli inerenti questo sport portano dei dati incontrovertibili: è un hobby che sta rapidamente prendendo piede. La richiesta (e la possibilità di guadagno) è così elevata che molti centri sportivi stanno dismettendo i campi da calcetto per convertirli in arene di Padel. Una situazione impensabile qualche anno fa. Padel: è un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non chiamatela più moda, perché ilsta diventando progressivamente una cosa serie. Una, uno sport accessibile per tutti e praticato da moltissimi (nuovi) appassionati in tutto il nostro Paese. In Italia stanno fioccando, in questo ultimo periodo, lesportive atte ad ospitare il “fratello minore” del più antico e conosciuto tennis ed i giocatori si moltiplicano di giorno in giorno. I numeri, come in ogni campo, difficilmente mentono e quelli inerenti questo sport portano dei dati incontrovertibili: è un hobby che sta rapidamente prendendo piede. La richiesta (e la possibilità di guadagno) è così elevata che molti centri sportivi stanno dismettendo i campi da calcetto per convertirli in arene di. Una situazione impensabile qualche anno fa.: è un ...

Advertising

Maria33759436 : Chi è Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti: la somiglianza con Ilary e la passione per il Padel - CalcioWeb : Chi è #NoemiBocchi, la nuova fidanzata di #FrancescoTotti: la somiglianza con #IlaryBlasi e la passione per il Pade… - Sport_Fair : #NoemiBocchi, la presunta nuova fidanzata di #FrancescoTotti: la passione per il Padel e la somiglianza con… - aliabilityy : Secondo Repubblica la nuova fiamma di Totti è una a cui piace il padel, pazzesco, c'è sempre sto coso di mezzo, la rovina del mondo - abatometro : ho appena preso un’altra racchetta da padel nuova…….. -