Ottavi di finale di Champions League | Haller sbaglia | ma poi rimedia Elaga ‘salva’ il Manchester United

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è concluso oggi il turno di andata deglididi: sono andate in scena questa sera le ultime due partite del primo turno. Due partite terminate entrambe con due pareggi. Atletico Madrid-è terminata 1-1, con i padroni di casa che si sono portati in vantaggio al 7? con Joao Felix. Solo all’80’ ilè riuscito a pareggiare con, evitando così la sconfitta. E’ terminata in pareggio anche Benfica-Ajax: la squadra olandese si è portata in vantaggio al 18? con Tadic. Una gioia durata, però, ben poco:è stato autore di un autogol al 26?, portando il match in parità. E’ stato lo stessore al suo errore: al 29? ha riportato ...

Debutto in Champions per il tecnico dei lusitani, Verissimo, che hanno raggiunto gli... Nelè ancora l'Ajax a rendersi pericoloso, con Antony che colpisce il palo e ancora Haller che però ...Dopo il pareggio di ieri per 1 - 1 tra Juventus e Villarreal , la Champions League prosegue oggi con altre due sfide valide per l'andata deglidi. Ora in corso Atletico Madrid - Manchester United e Benfica - Ajax. Il match del Wanda Metropolitano è visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad ...VERIFICA. La Champions League 2021/2022 torna di scena con le sfide di andata degli ottavi di finale e due match in programma anche mercoledì 23 febbraio. Minuto 26, Benfica-Ajax è 1-1 Il difensore, ...Guarda gli highlights di Ajax-Benfica, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League: i momenti migliori dell’incontro. Spettacolo, gol ed emozioni al Da Luz nel primo round tra Benfica e ...