Osimhen imprescindibile: quanti punti ha portato al Napoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è certamente una delle colonne portanti su cui poggia l'intero sistema di Luciano Spalletti. Anche nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari, infatti, Osimhen è stato decisivo, subentrando a gara in corso e siglando la rete del definitivo 1-1. FOTO: Getty – Osimhen Napoli Cagliari Non è la prima volta, in questa Serie A, che il nigeriano si rivela imprescindibile per questo Napoli, come dimostra un eloquente dato. La Repubblica Napoli riferisce che Osimhen ha già portato 16 punti agli azzurri in questo campionato. Cinque dei suoi sette gol hanno sbloccato la partita (contro Udinese, Sampdoria, Cagliari, Torino e Venezia), risultando come ...

