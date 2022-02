Osimhen è il patrimonio del Napoli | ha già collezionato 11 punti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen patrimonio

forzAzzurri

... invece ha recuperato, quasi tutto ilaccumulato dai big e, poi, in parte perso, per le ... vale la pena ricordarlo) con la 'Capa tosta' di. Torna al gol e lo fa, proprio, di testa, ...'Bisognerebbe piuttosto valorizzare il nostrocalcistico, curare i vivai. In tutto ... Gli azzurri hanno perso un po' di terreno in classifica a causa dell'infortunio di, ma ora ...Victor Osimhen rappresenta un patrimonio da 11 punti per il Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea il grande impatto dell'attaccante nigeriano: "In questa stagione è già a qu ...Il classe 2000, degno erede di Victor Osimhen (12 reti in 24 partite di Ligue 1 e tre ... Tutto ovviamente fa pensare a Lautaro Martinez, che ha rinnovato alcuni mesi fa ed è un patrimonio della ...