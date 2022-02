Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 24 febbraio e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’diFox di24per i nati sotto il segno dellaprevede ancora novità in arrivo per quanto riguarda i sentimenti, almeno fino a venerdì. Negli ultimi giorni avete cercato appoggio, perché sono stati giorni in cui avete dovuto sfoderare tutta la vostra forza di volontà!Chi non ha attuato un cambiamento è probabile che adesso senta di dover rivivere le cose in una routine un po’ noiosa, ma avete sviluppato una bella capacità comunicativa e finalmente avete spazio per esprimervi e dire ciò che vi piace e cosa volete cambiare! Verso il week end meglio non cedere a qualche tensione in.Leggi l’diFox 24peri ...