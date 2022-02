Omicidio Gigi Bici | alla guida dell' auto dopo il delitto c' era una donna

Advertising

Leggi AncheBici, la testimonianza dell'indagata: 'Rivoglio la mia vita e la mia tranquillità' Una donna nell'auto diBici - Già nei giorni scorsi era circolata l'indiscrezione che ...La Valt, a quel punto, disse di aver visto delle ombre la sera dell'di Luigia De Toni e ..." fu portata (e questo è il punto centrale della vicenda) nel lago la stessa notte che i coniugi...Svolta nelle indagini per l'omicidio di Luigi Criscuolo, noto a Pavia come Gigi Bici: una telecamera ha ripreso una donna al volante della sua auto il giorno in cui è scomparso ...la fisioterapista 40enne di Calignano finita in carcere con l'accusa di tentata estorsione e indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere nell'ambito dell'indagine sul delitto di Gigi ...