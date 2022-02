Olympiakos-Atalanta, Gasperini: “Punte out? Segnamo comunque. Gol in trasferta…” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alla vigilia del match di ritorno valido per i playoff di Europa League, il tecnico della "Dea", Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la gara contro l'Olympiacos, in programma domani, giovedì 24 febbraio alle 18.45 Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alla vigilia del match di ritorno valido per i playoff di Europa League, il tecnico della "Dea", Gian Piero, ha presentato in conferenza stampa la gara contro l'Olympiacos, in programma domani, giovedì 24 febbraio alle 18.45

Advertising

sportli26181512 : #Olympiakos-#Atalanta, ok la 'combo' X2 più Multigol 1-4: La squadra allenata da #Gasperini ha le carte in regola p… - Luxgraph : L'Atalanta può rimanere imbattuta contro l'Olympiakos - telodogratis : Olympiakos-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - despite_qwame : RT @DiMarzio: .?@Atalanta_BC? | Gian Piero #Gasperini e #Djimsiti alla vigilia del match con l’#Olympiakos - DiMarzio : .?@Atalanta_BC? | Gian Piero #Gasperini e #Djimsiti alla vigilia del match con l’#Olympiakos -