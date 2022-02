Olympiacos-Atalanta | Gasperini | “Partita decisiva | emergenza in attacco Proprietà Usa? Finisce un’era”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Ladi domani èper la qualificazione in Europa League, la natura stessa del trofeo prevede il dentro o fuori. È chiaro che il gol in trasferta cambia le cose. Trovo molto più giusta questa formula, per superare il turno devi fare almeno una vittoria e un pareggio. È più difficile, ma anche più giusta. La gara d’andata? Ci ha dato la sensazione che possiamo fare la nostra gara, con grande rispetto per l’”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, alla vigilia del match contro l’negli spareggi di Europa League: “Stiamo vivendo un momento disoprattutto in, lo sappiamo. Anche l’assenza di Zapata, ma ora ci sono fuori Muriel, Ilicic e anche Miranchuk che poteva darci una mano. ...

Commenta per primo Pedro Martins , tecnico dell', ha parlato in vista della sfida di ritorno contro l', all'andata 2 - 1 per la Dea: 'Possiamo vedere una partita differente, M'Vila può giocare e non ci sono altri problemi. I ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, parla Vaclík: "Possiamo qualificarci. Nonostante le assenze, i nerazzurri hanno grandi giocatori" Il portiere dell'Tomá? Vaclík ha parlato in conferenza stampa della ...Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta e autore di una doppietta nel match d'andata, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del mtch di Europa League contro l'Olympiacos: "Rivalità Grecia-Alban ...Olympiacos-Atalanta, le parole di Gian Piero Gasperini: "Partita decisiva, emergenza in attacco. Proprietà Usa? Finisce un'era" ...