Oggi sono 49.040 i nuovi casi di Covid, 252 morti e tasso positività al 10,2% (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 49.040 contro i 60.029 di ieri e i 59.749 di una settimana fa. I tamponi processati sono 479.447 (ieri 603.639) con un tasso di positività che sale al 10,2% (+0,3% rispetto a ieri). I decessi sono 252 (ieri 322): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 153.764. Calano ancora le terapie intensive, 10 in meno (ieri -32) con 81 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 886, e tornano a scendere anche i ricoveri ordinari, 549 in meno (ieri -299), 12.527 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio con 5.639 contagi, seguita da Lombardia (+5.534), Sicilia ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I49.040 contro i 60.029 di ieri e i 59.749 di una settimana fa. I tamponi processati479.447 (ieri 603.639) con undiche sale al 10,2% (+0,3% rispetto a ieri). I decessi252 (ieri 322): le vittime totali dall'inizio della pandemia153.764. Calano ancora le terapie intensive, 10 in meno (ieri -32) con 81 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 886, e tornano a scendere anche i ricoveri ordinari, 549 in meno (ieri -299), 12.527 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diè il Lazio con 5.639 contagi, seguita da Lombardia (+5.534), Sicilia ...

Advertising

AlexBazzaro : Su @LaVeritaWeb di oggi gran bell’articolo di @franborgonovo sui possibili conflitti di interessi di Ricciardi. Ess… - AlexBazzaro : Di “Forza Speranza” (ehm Italia) non dico nulla. Ma oggi i 5stelle si sono assunti una grave responsabilità. Molti… - Piu_Europa : Con il riconoscimento del #Donbass, #Putin mette in discussione la libertà e la democrazia non solo in #Ucraina, ma… - BarbieRapetz1 : RT @anere_S_erena: Oggi giorno libero e sono ancora a letto. Sarei andata volentieri a Cortina ma non hanno neanche un aeroporto e non mi v… - sulsitodisimone : Oggi sono 49.040 i nuovi casi di Covid, 252 morti e tasso positività al 10,2% -