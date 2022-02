Nutrinform Battery, Ferrara (europarlamento M5S) a iNews24: “Nuovo schema di etichettature nutrizionali importante per la salute” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “L’Italia ha presentato il Nutrinform Battery, una proposta equilibrata di schema di etichettature nutrizionali che difende il diritto dei consumatori a mangiar sano e, al contempo, tutela le eccellenze alimentari come, per esempio, l’olio extravergine d’oliva, il grana padano o i formaggi”. In una interrogazione alla Commissione europea, cofirmata da tutti gli europarlamentari grillini, il L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “L’Italia ha presentato il, una proposta equilibrata didiche difende il diritto dei consumatori a mangiar sano e, al contempo, tutela le eccellenze alimentari come, per esempio, l’olio extravergine d’oliva, il grana padano o i formaggi”. In una interrogazione alla Commissione europea, cofirmata da tutti gli europarlamentari grillini, il L'articolo proviene da.it.

Advertising

robersperanza : La dieta mediterranea è riconosciuta dall'Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Stamattina con i minist… - RobertoSignore7 : @LidiaBramani @AlvisiConci @micheleorsini71 @mesoada @BimbiMeb Questo è il ministero della Salute che illustra il N… - HideeaSrl : #Etichettenutrizionali: perché bisognerebbe approvare il Nutrinform Battery? - salv_de_meo : RT @formichenews: Cos’è il #NutrInform battery e perché è la strada giusta per i consumatori. L'intervento di Salvatore De Meo (@salv_de_m… - Ornella88813128 : RT @robersperanza: La dieta mediterranea è riconosciuta dall'Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Stamattina con i ministri de… -