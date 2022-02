Novità su Instagram: arrivano i Like alle Stories (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – I Like alle Storie di Instagram ora sono realtà: la Novità annunciata il 14 febbraio è oggi attiva. Una nuova modalità per lasciare il ‘segno’ sui contenuti che si apprezzano di più, una funzionalità per sostenere attivamente i profili e le pagine che gli utenti maggiormente amano. Come funzionano i Like alle Stories? Se prima era possibile reagire alle Storie solo tramite emoticon oppure attraverso messaggi privati, ora un’icona a forma di cuore permetterà a ogni utente di mostrare il proprio apprezzamento diretto al proprio creator preferito. Il classico Like che tutti hanno imparato a conoscere, ma applicato alle Storie. La nuova icona si trova al fianco della barra di testo, vicino all’aeroplanino ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – IStorie diora sono realtà: laannunciata il 14 febbraio è oggi attiva. Una nuova modalità per lasciare il ‘segno’ sui contenuti che si apprezzano di più, una funzionalità per sostenere attivamente i profili e le pagine che gli utenti maggiormente amano. Come funzionano i? Se prima era possibile reagireStorie solo tramite emoticon oppure attraverso messaggi privati, ora un’icona a forma di cuore permetterà a ogni utente di mostrare il proprio apprezzamento diretto al proprio creator preferito. Il classicoche tutti hanno imparato a conoscere, ma applicatoStorie. La nuova icona si trova al fianco della barra di testo, vicino all’aeroplanino ...

