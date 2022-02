Novavax, la circolare del ministero sul nuovo vaccino: «Servirà solo per il ciclo primario agli over 18» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il vaccino Nuvaxovid di Novavax arriverà in Italia alla fine di questa settimana. Una circolare del ministero della Salute è incluso nel programma di vaccinazione anti SarsCoV2/Covid-19 attualmente solo per il ciclo primario, insieme ai vaccini già autorizzati per l’utilizzo nell’Unione Europea. Nuvaxovid viene somministrato per via intramuscolare (preferibilmente in regione deltoidea del braccio) come ciclo di 2 dosi (da 0,5 mL ciascuna) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra. La circolare del ministero della Salute ‘Indicazione di utilizzo del vaccino anti Covid-19 Nuvaxovid (Novavax) nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni’, firmata dal direttore Prevenzione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) IlNuvaxovid diarriverà in Italia alla fine di questa settimana. Unadeldella Salute è incluso nel programma di vaccinazione anti SarsCoV2/Covid-19 attualmenteper il, insieme ai vaccini già autorizzati per l’utilizzo nell’Unione Europea. Nuvaxovid viene somministrato per via intramuscolare (preferibilmente in regione deltoidea del braccio) comedi 2 dosi (da 0,5 mL ciascuna) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra. Ladeldella Salute ‘Indicazione di utilizzo delanti Covid-19 Nuvaxovid () nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni’, firmata dal direttore Prevenzione ...

