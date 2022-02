Novavax in Lombardia dal weekend: ma «il vaccino degli indecisi» non si potrà scegliere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In Lombardia resta da vaccinare contro il Covid una platea di 863.737 persone sopra i 5 anni. Novavax si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti già usata contro epatite B e papilloma virus. Ma i cittadini non potranno scegliere tra Pfizer, Moderna e Novavax. Quarta dose, hub, farmacie: le tappe della campagna Leggi su corriere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inresta da vaccinare contro il Covid una platea di 863.737 persone sopra i 5 anni.si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti già usata contro epatite B e papilloma virus. Ma i cittadini non potrannotra Pfizer, Moderna e. Quarta dose, hub, farmacie: le tappe della campagna

