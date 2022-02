Novavax: “Dosi vaccino in Italia a giorni” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le prime Dosi del vaccino anti-Covid di Novavax destinate all’Italia partiranno dagli stabilimenti in Olanda della casa farmaceutica Usa nel giro di “un paio di giorni”. Lo dice la senior vicepresident Global Corporate Affairs di Novavax Silvia Taylor, durante un briefing con la stampa a Bruxelles organizzato dal responsabile Salute del gruppo parlamentare del Ppe Peter Liese, tedesco della Cdu. Novavax, aggiunge Taylor, ha siglato un accordo con la Commissione Europea e non può commentare sui numeri di Dosi ordinati dai singoli Stati membri, ma “l’Italia – conferma – è tra i Paesi che hanno chiesto Dosi del nostro vaccino. Nei prossimi 2 giorni le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le primedelanti-Covid didestinate all’partiranno dagli stabilimenti in Olanda della casa farmaceutica Usa nel giro di “un paio di”. Lo dice la senior vicepresident Global Corporate Affairs diSilvia Taylor, durante un briefing con la stampa a Bruxelles organizzato dal responsabile Salute del gruppo parlamentare del Ppe Peter Liese, tedesco della Cdu., aggiunge Taylor, ha siglato un accordo con la Commissione Europea e non può commentare sui numeri diordinati dai singoli Stati membri, ma “l’– conferma – è tra i Paesi che hanno chiestodel nostro. Nei prossimi 2le ...

Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - Agenzia_Ansa : Cos'è e come funziona il vaccino Novavax. Non basato su tecnologia mRna ma 'tradizionale', potrebbe convincere una… - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. #Speranza: «I problemi della sanità non nascono da pandemia ma da tagli che l’hanno preceduta»… - Octavio87291451 : RT @Agenzia_Ansa: 'Per la fine della settimana arriverà il vaccino Novavax, ne riceveremo poco più di un milione di dosi. Poi arriveranno a… - italiaserait : Novavax: “Dosi vaccino in Italia a giorni” -