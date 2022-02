Novavax, al via le vaccinazioni con il “vaccino degli indecisi” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) . Nel fine settimana saranno distribuite un milione di dosi Nel prossimo fine settimana, secondo quando comunicato dalla struttura commissariale, saranno distribuite alle regioni italiane 1 milione di dosi di vaccino Nuvaxcovid, il vaccino sviluppato dalla società americana Novavax. Questo vaccino, per le sue caratteristiche diverse da quelli che abbiamo già conosciuto, dovrebbe convincere gli indecisi e gli scettici a ottenere la protezione dal Covid. Un altro paio di milioni di dosi saranno distribuite a marzo. Leggi anche: RUSSIA-UCRAINA, GUERINI: “I NOSTRI SOLDATI SUL CAMPO IN LETTONIA E ROMANIA” Si spera che questo vaccino possa convincere i “no vax” alla vaccinazione, anche se non tutte le regioni permettono la scelta del vaccino che gli sarà somministrato. Una ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) . Nel fine settimana saranno distribuite un milione di dosi Nel prossimo fine settimana, secondo quando comunicato dalla struttura commissariale, saranno distribuite alle regioni italiane 1 milione di dosi diNuvaxcovid, ilsviluppato dalla società americana. Questo, per le sue caratteristiche diverse da quelli che abbiamo già conosciuto, dovrebbe convincere glie gli scettici a ottenere la protezione dal Covid. Un altro paio di milioni di dosi saranno distribuite a marzo. Leggi anche: RUSSIA-UCRAINA, GUERINI: “I NOSTRI SOLDATI SUL CAMPO IN LETTONIA E ROMANIA” Si spera che questopossa convincere i “no vax” alla vaccinazione, anche se non tutte le regioni permettono la scelta delche gli sarà somministrato. Una ...

