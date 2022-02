“Nostra sicurezza non negoziabile”: Putin detta le condizioni all’Ucraina. Biden sposta truppe nei Paesi baltici (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb – “La Nostra sicurezza non è negoziabile“: il presidente russo Vladimir Putin detta la condizioni all’Ucraina – rinunciare all’adesione alla Nato, demilitarizzare il Paese, riconoscere l’annessione della Crimea alla Russia. Intanto gli Usa annullano l’incontro Blinken-Lavrov. E il presidente Joe Biden sposta truppe nei Paesi baltici. Putin detta le condizioni all’Ucraina: ritirare richiesta adesione alla Nato, demilitarizzare il Paese e riconoscere l’annessione della Crimea Dopo il riconoscimento della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Lugansk e l’invio di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb – “Lanon è“: il presidente russo Vladimirla– rinunciare all’adesione alla Nato, demilitarizzare il Paese, riconoscere l’annessione della Crimea alla Russia. Intanto gli Usa annullano l’incontro Blinken-Lavrov. E il presidente Joeneile: ritirare richiesta adesione alla Nato, demilitarizzare il Paese e riconoscere l’annessione della Crimea Dopo il riconoscimento della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Lugansk e l’invio di ...

