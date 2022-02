“Non ne abbiamo bisogno”: incredibile PSG, la risposta gela la stella (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il clima in casa PSG continua ad essere abbastanza teso. Ogni giorno che passa si creano casi attorno ad alcune delle stelle del club. Nell’ultima estate il PSG ha realizzato una campagna acquisti faraonica, forse la più incredibile nella storia del calciomercato. Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e soprattutto Lionel Messi sono arrivati sotto la Torre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il clima in casa PSG continua ad essere abbastanza teso. Ogni giorno che passa si creano casi attorno ad alcune delle stelle del club. Nell’ultima estate il PSG ha realizzato una campagna acquisti faraonica, forse la piùnella storia del calciomercato. Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e soprattutto Lionel Messi sono arrivati sotto la Torre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gparagone : 'Se i superfragili e gli immunodepressi non rispondono neanche alla quarta dose abbiamo il problema di come andare… - ilriformista : Altro che “passo indietro”, abbiamo altre carte e video sul caso: è arrivata una lettera dell’avvocato di #Ranucci… - Inter : ? | REWIND Non sapete come prepararvi a #GenoaInter? Noi abbiamo la risposta! ???? #ForzaInter - SoloPerCanYaman : Non porre mai limiti ai tuoi orizzonti …guarda sempre oltre . E’ lì che trovi le cose migliori , e’ lì che abbiamo… - paolasoriani53 : @OptimusprimeIO Non abbiamo un governo di cui andare fieri e se lo stato profondo ci domina .... qualcuno ci ha ven… -