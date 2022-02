Noemi Bocchi | chi è | età | Instagram e vita privata della presunta nuova fidanzata di Francesco Totti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Da giorni sui giornali, sui social, ma anche nei bar di quartiere non si fa altro che parlarestoria d’amore, che sembrava naufragata, tra, l’ottavo ‘Re’ di Roma, e sua moglie Ilary Blasi, che presto rivedremo al timone dell’Isola dei Famosi. Prima la “bomba”separazione lanciata da Dagospia, poi i pettegolezzi su unafiamma del capitano,. Fino a quando ieri sera, stanco forsesituazione,ha deciso di intervenire, di dire la sua sumettendo a tacere tutte le voci perché tra lui e la moglie non ci sarebbe nessuna crisi. Anzi, ieri erano insieme a Roma, con tutta la famiglia, a cena in un noto ristorante. Ma chi è ...

Poche ore dopo la rivelazione di Dagospia sulla separazione imminente tra Francesco e la Blasi ecco infatti comparire sulla scena. Classe 1988, biondissima proprio come la Blasi e con ...Con questo intende la crisi con Ilary Blasi e la presunta storia con. Totti nel video non nomina mai sua moglie né la inquadra, ma nomina, eccome, i figli: "Ho letto sui media molte ...Noemi Bocchi è la ex moglie di Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio, che al Messaggero non conferma né smentisce il presunto flirt, ma apre all’ipotesi di nuovi dettagli sul gossip nato ...Non è un periodo tranquillo per Francesco Totti, tra le indiscrezioni di una crisi matrimoniale con la moglie Ilary Blasi (smentita sui social nella serata di martedì 22 febbraio) e le presunte nuove ...