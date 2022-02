No al latino alle medie, sì alla grammatica italiana. Lettera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inviata da Mario Bocola - Si parla dell’introduzione della lingua latina alle scuole secondarie di I grado (scuole medie) e della Filosofia agli Istituti Tecnici E Professionali. Ma vogliamo una volta per tutte osservare attentamente la realtà della scuola e del livello culturale dei nostri studenti? O vogliamo ancora una volta mettere in campo una riforma del nostro sistema d’istruzione facendo la mossa del gattopardo? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inviata da Mario Bocola - Si parla dell’introduzione della lingua latinascuole secondarie di I grado (scuole) e della Filosofia agli Istituti Tecnici E Professionali. Ma vogliamo una volta per tutte osservare attentamente la realtà della scuola e del livello culturale dei nostri studenti? O vogliamo ancora una volta mettere in campo una riforma del nostro sistema d’istruzione facendo la mossa del gattopardo? L'articolo .

