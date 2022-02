“Niente più shopping a Milano”: gaffe del ministro degli Esteri Ue, che poi cancella il tweet (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bruxelles, 23 feb – La crisi in Ucraina era (ed è) un interessante banco di prova per l’Unione europea. Che però, anche stavolta, ha fatto la solita figura di palta. Inizialmente Francia e Germania hanno tentato di proporsi come mediatori tra la Russia e gli Stati Uniti. Ma le (auto)illusioni sono durate ben poco: non appena Washington ha alzato la voce, Berlino ha immediatamente calato le braghe. E adesso tutti i rappresentanti di Bruxelles stanno facendo a gara a chi è più servile con il padrone d’oltre Atlantico. Tanto che, in risposta alle minacce di Mosca sulle forniture di gas, c’è anche chi ha evocato… lo shopping a Milano! Il gas russo e lo shopping a Milano Non è un meme, ma la deprimente realtà. A fare la voce grossa, peraltro, non è stato un Carneade qualunque, bensì l’Alto rappresentante Ue per gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bruxelles, 23 feb – La crisi in Ucraina era (ed è) un interessante banco di prova per l’Unione europea. Che però, anche stavolta, ha fatto la solita figura di palta. Inizialmente Francia e Germania hanno tentato di proporsi come mediatori tra la Russia e gli Stati Uniti. Ma le (auto)illusioni sono durate ben poco: non appena Washington ha alzato la voce, Berlino ha immediatamente calato le braghe. E adesso tutti i rappresentanti di Bruxelles stanno facendo a gara a chi è più servile con il padrone d’oltre Atlantico. Tanto che, in risposta alle minacce di Mosca sulle forniture di gas, c’è anche chi ha evocato… lo! Il gas russo e loNon è un meme, ma la deprimente realtà. A fare la voce grossa, peraltro, non è stato un Carneade qualunque, bensì l’Alto rappresentante Ue per gli ...

