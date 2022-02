"Niente più bella vita per i russi": bufera sul capo della diplomazia Ue (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo spagnolo Joseph Borrell, dopo aver annunciato il pacchetto di sanzioni contro la russia, aveva chiuso la sua serie di tweet con un riferimento agli stravizi degli oligarchi russi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo spagnolo Joseph Borrell, dopo aver annunciato il pacchetto di sanzioni contro laa, aveva chiuso la sua serie di tweet con un riferimento agli stravizi degli oligarchi

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Niente più tampone o quarantena per i turisti in arrivo in Italia dal 1°marzo - AlexBazzaro : Niente più tampone per il turista che viene in Italia mentre ai cittadini che pagano le tasse nel Paese possono ess… - gparagone : La #Svizzera dice basta alla pandemia: a 35km da Milano la vita torna normale. Tutto aperto e niente mascherine. Po… - DennisCantoni : RT @drypetis: non mi stupisco nemmeno più, ormai gli oscar non hanno quasi più niente a che fare col cinema - secretsofmary : niente raga sono stata bocciata ancora, non ne posso più -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più 'I Pm rispondano alla legge', Renzi attacca le toghe che violano la Costituzione Questo è un conflitto di attribuzione che non ha niente a che vedere con la posizione dell'imputato"... Quindi, sono tutti tracciati; non c'è più un problema di trasparenza. Si può discutere delle ...

Green pass, il calendario delle riaperture (e i paletti allentati per il turismo) dal 1° marzo ... niente quarantena dal primo marzo, per entrare in Italia basterà il certificato di vaccinazione, ... negli ufficili postali e nelle banche e sperano anche di poter lavorara com più agilità anche ...

Il premier israeliano Bennett: "Accordo sul nucleare iraniano imminente, sarà più breve e più fragile, siamo … La Repubblica Questo è un conflitto di attribuzione che non haa che vedere con la posizione dell'imputato"... Quindi, sono tutti tracciati; non c'èun problema di trasparenza. Si può discutere delle ......quarantena dal primo marzo, per entrare in Italia basterà il certificato di vaccinazione, ... negli ufficili postali e nelle banche e sperano anche di poter lavorara comagilità anche ...