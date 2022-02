Niente nozze Berlusconi-Fascina Il Cav smentisce e annuncia | «Ma festeggeremo il nostro amore»

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)fiori d’arancio per Silvioe Marta. Al termine di una giornata di indiscrezioni, commenti, grandissima attenzione verso quello che prometteva di essere il matrimonio dell’anno e per il quale era anche circolata una data, è stato il Cavaliere in persona a chiarire che, no, non convolerà a giustecon la fidanzata. Non perché manchi l’, anzi. «Il rapporto di, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Martaè così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio», ha dichiarato il leader azzurro.per Silvioe MartaDunque, «le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non ...

Katarina Raniakova , prima (e unica visto che lecon Delia sono simboliche) moglie di Belli è spesso in tv per parlare del suo ex. E le parole ...per adesso di questa diffida non so proprio"...ROMA - 'Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni ...