Niente Carnevale a Monreale. L’obiettivo? Preservare la Festa del SS. Crocifisso (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Monreale – Carnevale 2022, Niente festeggiamenti a Monreale. L’Amministrazione comunale, per prudenza, corre ai ripari e disincentiva i programmi ricreativi presentati per l’occasione dalle associazioni Monrealesi. L’obiettivo: evitare che la curva dei contagi aumenti e Preservare la Festa del SS. Crocifisso. Non si perdano d’animo i più piccini La Festa durante il quale “ogni scherzo vale” è comunque garantita. Evitata qualsiasi maniFestazione che crei assembramento, rimane comunque lecita la sfilata di principi, principesse e supereroi per le strade della cittadina normanna. Grandi e piccini potranno esibire i propri vestiti in maschera passeggiando per le vie della città. Sarà questa ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 23 febbraio 2022)2022,festeggiamenti a. L’Amministrazione comunale, per prudenza, corre ai ripari e disincentiva i programmi ricreativi presentati per l’occasione dalle associazionisi.: evitare che la curva dei contagi aumenti eladel SS.. Non si perdano d’animo i più piccini Ladurante il quale “ogni scherzo vale” è comunque garantita. Evitata qualsiasi manizione che crei assembramento, rimane comunque lecita la sfilata di principi, principesse e supereroi per le strade della cittadina normanna. Grandi e piccini potranno esibire i propri vestiti in maschera passeggiando per le vie della città. Sarà questa ...

