Nicola Savino, quell’incidente che ha segnato la sua vita: “Per me è stato un complesso” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nicola Savino ha raccontato l’incidente che gli è capitato quando aveva solo sette mesi: le parole del conduttore televisivo. Nicola Savino è un bravissimo conduttore televisivo e radiofonico, molto seguito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha raccontato l’incidente che gli è capitato quando aveva solo sette mesi: le parole del conduttore televisivo.è un bravissimo conduttore televisivo e radiofonico, molto seguito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

borraccino_ : Prendete Nicola Savino, Fiorello e Massimo Lopez e metteteli in una stanza al buio mentre imitano contemporaneament… - Anna50732053 : Solo a me non piace Nicola Savino? Qualsiasi programma condotto da lui non lo seguo. Mi annoia troppo e non mi dive… - Luca_zone : Nicola Savino io ti amo da sempre sappilo ?? #MichelleImpossibile - FabioRE79 : Nicola Savino mi sta sul ca&&o #MichelleImpossible - TestedSociopath : NICOLA SAVINO IL FESTIVALBAR #MichelleImpossible -