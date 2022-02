Nicola compie 100 anni: è festa alla casa albergo di Colle Sannita (FOTO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLo raccontiamo così nonno Nicola. Era il 1922 l’anno di nascita, figlio di chi era sopravvissuto al Carso solo perchè una pallottola lo aveva attraversato senza ucciderlo. Nonno non ha mai manifestato grande entusiasmo per la guerra e forse è per questo che come tanti non ha mai parlato con piacere dei sui anni giovanili.“Ero bravo a scuola”.“Le carocchiole, il maestro ci dava le carocchiole, qua al centro della testa. Vuoi vedere come?” e mimava il gesto con il pugno minaccioso senza mai realizzarlo.Bambino intelligente e capace non poté proseguire gli studi per la scarsità di mezzi. La camicia nera la indossava e andava alle adunanze fasciste.“Che tempi! Puah”, è stato per anni l’unico commento a tante brutture vissute con la guerra. Partito giovanissimo a 19 anni ritornò ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLo raccontiamo così nonno. Era il 1922 l’anno di nascita, figlio di chi era sopravvissuto al Carso solo perchè una pallottola lo aveva attraversato senza ucciderlo. Nonno non ha mai manito grande entusiasmo per la guerra e forse è per questo che come tanti non ha mai parlato con piacere dei suigiovanili.“Ero bravo a scuola”.“Le carocchiole, il maestro ci dava le carocchiole, qua al centro della testa. Vuoi vedere come?” e mimava il gesto con il pugno minaccioso senza mai realizzarlo.Bambino intelligente e capace non poté proseguire gli studi per la scarsità di mezzi. La camicia nera la indossava e andava alle adunanze fasciste.“Che tempi! Puah”, è stato perl’unico commento a tante brutture vissute con la guerra. Partito giovanissimo a 19ritornò ...

Advertising

anteprima24 : ** Nicola compie 100 anni: è festa alla casa albergo di Colle Sannita (FOTO) ** - Grazia411546325 : @xsempresarai E poi ci siamo anche noi che ci uniamo a loro in coro per fare tanti auguroni di buon compleanno al p… - Nicola_Bressi : COLEOTTERI CASALINGHI Un'amica s'è ritrovata in casa una Cetoniella (Oxytrea funesta) Impollinatrice che non entra… - RaffaeleRaimon2 : RT @SimonettaTullo: Straordinaria #EPT55: i comportamenti animali e vegetali applicati all'ecosistema della finanza e viceversa( la Natura… - Nicola_Bressi : RT @SimonettaTullo: Straordinaria #EPT55: i comportamenti animali e vegetali applicati all'ecosistema della finanza e viceversa( la Natura… -