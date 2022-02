Nicaragua, il Governo mette il bavaglio alle Università. La denuncia di Cenidh (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oggi con il voto schiacciante di 75 voti su 91 l’Assemblea nazionale del Nicaragua ha nazionalizzato altre due Università, cancellandone la personalità giuridica per decreto. A capitolare sono l’Associazione Università tecnologica nicaraguense (Utn) e l’Associazione Università Santo Tomas de Oriente y Mediodia (Ustom-Granada). Ora le Università addomesticate dal Governo di Daniel Ortega hanno raggiunto il numero record di 19. Il provvedimento si può ascrivere alla cancellazione del diritto alla libertà di associazione che sta portando avanti il Governo. Secondo le ong Fundacion del Rio e Popol Na sarebbero almeno 115 le organizzazioni e le associazioni bianchettate dal ritorno del sandinista Ortega al potere nel 2007, di queste 87 di queste sarebbero state ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oggi con il voto schiacciante di 75 voti su 91 l’Assemblea nazionale delha nazionalizzato altre due, cancellandone la personalità giuridica per decreto. A capitolare sono l’Associazionetecnologica nicaraguense (Utn) e l’AssociazioneSanto Tomas de Oriente y Mediodia (Ustom-Granada). Ora leaddomesticate daldi Daniel Ortega hanno raggiunto il numero record di 19. Il provvedimento si può ascrivere alla cancellazione del diritto alla libertà di associazione che sta portando avanti il. Secondo le ong Fundacion del Rio e Popol Na sarebbero almeno 115 le organizzazioni e le associazioni bianchettate dal ritorno del sandinista Ortega al potere nel 2007, di queste 87 di queste sarebbero state ...

