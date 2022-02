New York, Claudio Mandia si è suicidato per la «punizione primitiva» della scuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non si è trattato di «malore improvviso»: lo studente 17enne della EF Academy, secondo la famiglia, si è tolto la vita mentre era rinchiuso in isolamento Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non si è trattato di «malore improvviso»: lo studente 17enneEF Academy, secondo la famiglia, si è tolto la vita mentre era rinchiuso in isolamento

Advertising

Agenzia_Ansa : La famiglia di Claudio Mandia, il ragazzo morto a New York, parla tramite l'avvocato americano: 'Misure primitive a… - Agenzia_Ansa : Il New York Times omaggia Lucio Dalla a pochi giorni dal decimo anniversario della morte: 'Un cantante popolare e a… - Agenzia_Ansa : Studente italiano di 17 anni muore in un college americano. La famiglia accusa: è stato 'sottoposto a inimmaginabil… - QuelloKeSbrocca : RT @IgorSibigor: Se carichi di aspettative un ragazzino lo sottoponi a pressioni enormi e lo inserisci in un manicomio il risultato è quest… - LizMai83 : @sarasemprecosi @HopeSlash @emzubriaca Bhe, perché, se non sbaglio, sta lavorando a New York ... -