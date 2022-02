New Blood vs Millionaire’s Club (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aprile 2000, WCW. Nei giorni precedenti Vince Russo e Eric Bischoff hanno appena scritto una delle idee più belle della storia del wrestling mondiale: la contrapposizione tra i veterani e le giovani leve. Non una cosa nuova. Ma proposta su una scala più ampia, con gruppi di potere piuttosto evidenti. Fa la stessa cosa la TNA nel 2008 con la nascita della Main Event Mafia. In entrambi i casi, la storyline nasce bene e si perde via discorrendo. Quello che leggerete è solo una mia sensazione. Ma ci sono da tempo tanti semi, tanti indizi, che la AEW sta dando per una storia che vada a ricalcare quelle passate (ovviamente non con gli stessi risultati). Ha messo nel roster tutta una serie di wrestler che col proprio status hanno tanto da dare a tutti, e altri che hanno tanto da prendere a tutti. Il discorso dei Four Pillars non nasce a caso. E non sono solo quattro: a MJF, ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aprile 2000, WCW. Nei giorni precedenti Vince Russo e Eric Bischoff hanno appena scritto una delle idee più belle della storia del wrestling mondiale: la contrapposizione tra i veterani e le giovani leve. Non una cosa nuova. Ma proposta su una scala più ampia, con gruppi di potere piuttosto evidenti. Fa la stessa cosa la TNA nel 2008 con la nascita della Main Event Mafia. In entrambi i casi, la storyline nasce bene e si perde via discorrendo. Quello che leggerete è solo una mia sensazione. Ma ci sono da tempo tanti semi, tanti indizi, che la AEW sta dando per una storia che vada a ricalcare quelle passate (ovviamente non con gli stessi risultati). Ha messo nel roster tutta una serie di wrestler che col proprio status hanno tanto da dare a tutti, e altri che hanno tanto da prendere a tutti. Il discorso dei Four Pillars non nasce a caso. E non sono solo quattro: a MJF, ...

