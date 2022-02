Nathaly Caldonazzo commenta la sua frase ‘gravissima da squalifica’ | “Spero non lo facciano vedere”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si infittisce il mistero sue la suache potrebbe costarle la squalifica dal GF Vip. Da stamani Jessica Selssié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni parlano di alcune ‘gravi esternazioni’ che avrebbe pronunciato la loro coinquilina. L’ex tronista di Uomini e Donne si è anche detta sicura che la produzione squalificherà la 52enne, mentre la principessa etiope ha detto di volerlafuori dalla porta rossa per ciò che ha detto. Per diverse ore nessuno ha vistonelle due regie trasmesse sul sito del GF Vip, ma adesso è riapparsa ed ha anche fatto la radio insieme a Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Questo è un segno che la suanon è stata così grave come ad esempio quella di Alda D’Eusanio ...

Da diverse ore è scoppiato il putiferio nella casa del Grande Fratello Vip a causa di alcune dichiarazioni recenti di, che in queste ore sono motivo di discussione tra Jessica , Miriana e Sophie . Le tre infatti si sono riunite per commentare l'accaduto, affermando che le parole della coinquilina ...Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare della misteriosa frase cheavrebbe detto dopo la puntata di lunedì. Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Jessica Selassiè ne parlano a bordo piscina, sottolineando la gravità delle sue parole che potrebbero ...Dalle conversazioni è emerso che Nathaly Caldonazzo potrebbe aver detto una frase offensiva che potrebbe costarle l'allontanamento immediato dal Reality Show condotto da Alfonso Signorini.Spettacoli e Cultura - Intanto i telespettatori che commentano su Twitter si stanno lamentando perché Nathaly sarebbe sparita dalla diretta, sia in Regia 1 che in Regia 2 pare non ci siano tracce di ...