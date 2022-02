Nasce il Cias | il Comitato di imprese di via Antiniana-Scarfoglio Venerdì la presentazione da Mcar

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)25 Febbraio ore 11.00 presso la sala conferenze diSpa in ViaPozzuoli sarà presentato ildidi via. Trentanove aziende di diversi settori produttivi, per un totale di oltre 700 addetti diretti e un indotto che genera un importante volume di affari con centinaia di occupati e migliaia di presenze commerciali giornaliere su viae via, hanno deciso di collaborare e hanno dato vita aldicon l’obiettivo di aprire un confronto e un dialogo istituzionale con i Comuni di Napoli e Pozzuoli, sui cui territori si trova quest’importante arteria stradale, e con la Città ...