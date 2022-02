Nas Bari: fermo di sedici puledri ed un cavallo Carabinieri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nell’ambito dei servizi svolti sulla regolarità degli allevamenti e della produzione e commercializzazione della carne, i Carabinieri del NAS di Bari hanno sottoposto a fermo ufficiale 16 puledri ed un cavallo risultati irregolari. Nel corso di un controllo eseguito presso un mattatoio della provincia di Bari, i militari hanno constatato che, all’interno delle stalle, pronti per essere avviati alla macellazione, si trovavano 16 puledri ed un cavallo, alcuni dei quali appena scaricati dal camion di un’azienda di Foggia, privi di qualunque tipo di segno d’identificazione che ne stabilisse la provenienza e la destinazione. I Carabinieri, coadiuvati da personale veterinario ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nell’ambito dei servizi svolti sulla regolarità degli allevamenti e della produzione e commercializzazione della carne, idel NAS dihanno sottoposto aufficiale 16ed unrisultati irregolari. Nel corso di un controllo eseguito presso un mattatoio della provincia di, i militari hanno constatato che, all’interno delle stalle, pronti per essere avviati alla macellazione, si trovavano 16ed un, alcuni dei quali appena scaricati dal camion di un’azienda di Foggia, privi di qualunque tipo di segno d’identificazione che ne stabilisse la provenienza e la destinazione. I, coadiuvati da personale veterinario ...

