Napoli, il report dell'allenamento / Insigne e Politano hanno svolto l'intera seduta in gruppo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Qualche buona notizia per Luciano Spalletti c'è: arriva dal report dell'allenamento, che ha confermato che Insigne – così come Politano – è abile e arruolabile per la partita di Europa League col Barcellona: il capitano, reduce dall'affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare la partita con il Cagliari, ha svolto l'intero allenamento in gruppo. La notizia del ritorno in gruppo di Politano, invece, è di ieri. Confermato il recupero dell'esterno destro romano. Nessuna segnalazione su Fabian e Osimhen, centellinati qualche giorno fa. Sono regolarmente a disposizione. Ok anche Di Lorenzo dopo la botta alla testa della Unipol Domus. Restano infortunati Lozano, Lobotka, Tuanzebe e Anguissa. Alla lista s'è aggiunto Malcuit.

