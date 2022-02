Napoli | il nuovo bus è dedicato a Maradona

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilbus dela Diego Armando. L’ha reso noto il club stesso con un post sui social network di riferimento. Sulla facciata del bus campeggia la gigantografia dell’opera di Giuseppe Klain (ringraziato dalla società su Twitter) che ile EA7 avevano già utilizzato per la realizzazione delle «game», le magliette indossate dalla squadra nel mese di novembre in ricordo di Diego. Non solo, però: ilallega anche altre foto del veicolo, su cui sono riprodotte altre immagini di, sia sul retro che sull’altra facciata. Insomma, si tratta senz’altro di un’altra iniziativa del club volta a ricordare il numero 10 a cui oggi èanche lo Stadio. Oltre a Klain, il ...

Il Napoli attraverso i suoi canali social ha svelato il nuovo pullman che accompagnerà la squadra in trasferta e allo Stadio Diego Armando Maradona. Angelo Forgione, scrittore e giornalista partenopeo ...Il club azzurro ha pubblicato sui social le foto del mezzo con tanto di immagini del Pibe de Oro sulle fiancate e nel retro (Twitter Official SSC Napoli) ...